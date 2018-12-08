السيول تتسبب بوفاة فتاة حاولت مساعدة ابيها الراعي في جمجمال  

2018/12/08 | 10:06

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السليمانية –عراق برس-8كانون الاول / ديسمبر: لقيت فتاة عربية تبلغ من العمر 16 عاماً حتفها ، امس الجمعة، 7 في قرية تابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية بسبب السيول.

وقال مدير ناحية سنكاو، مامند رشيد أحمد : “في الساعة 3:30 من مساء الجمعة، ، توفيت (وجدان إياد عدنان) التي تبلغ من العمر 16 عاماً في قرية كوله غرقاً في السيول”.

وأوضح ، ان ” الحادث وقع بعد أن عاد والد الفتاة من الرعي، وحينما ذهبت لمساعدته مع أخيها ارتفعت غزارة الأمطار وتسبب الفيضان بغرق وجدان وشقيقها حيث جرفتهما السيول”، متابعاً: “بعد جهود شاقة استطاع الأب إنقاذ ابنه، لكن الشابة لقيت مصرعها غرقاً في السيول”.

ومضى بالقول: “في الساعة 6:30 مساءً تمكنت طواقم الدفاع المدني والقوات الأمنية من العثور على جثة الفتاة الغريقة وسط أكوام السيول والوحول”.

ويعمل والد وجدان منذ سنوات في الرعي لدى إحدى العائلات الكوردية في القرية، حيث تضم القرى التابعة لناحية سنكَاو 60 إلى 70 عائلة عربية.انتهى (1)

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