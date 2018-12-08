الرافدين يعلن عن  قروض  بقيمة 75 مليون لشراء وحدات سكنية

2018/12/08 | 10:06

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بغداد –عراق برس-8كانون الاول / ديسمبر: أعلن مصرف الرافدين، السبت عن قرار يقضي بمنح قروض للمواطنين والموظفين بقيمة 75 مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له: “انطلاقا من سياسة المصرف الهادفة إلى دعم الموظفين والمواطنين ولغرض المساهمة في التخفيف من أزمة السكن والتشجيع على تسويق الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية تقرر منح القروض حسب الرقعة الجغرافية لغرض شراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية المنفذة حديثا في كافة محافظات العراق على ان تكون نسبة إنجاز الوحدة تؤهلها لتقديم سندها للرهن ضمانا للقرض وباسم المقترض حصرا”.

وأشار البيان إلى أنه “بإمكان المواطن الراغب بشراء وحدة سكنية من المجمعات السكنية التي تم إنجازها وتأهيلها من قبل شركات عدة في بغداد والمحافظات ان يقوم بتزويد المصرف بسند الشقة السكنية حتى يتم منحه قرض 75 مليون دينار”.انتهى (1)

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