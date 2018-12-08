الرافدين: منح قروض بقيمة 75 مليون دينار لشراء وحدات سكنية

2018/12/08 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، منح قروض للمواطنين والموظفين تصل إلى 75 مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، انه “انطلاقا من سياسة المصرف الهادفة إلى دعم الموظفين والمواطنين ولغرض المساهمة في التخفيف من أزمة السكن والتشجيع على تسويق الوحدات […]

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