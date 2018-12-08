سلطة الطيران : نسعى جاهدين الى تطوير واقع سلامة الطيران

2018/12/08 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي علي خليل ابراهيم خلال كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني أن سلطة الطيران تسعى جاهدة الى تطوير واقع عملها واداءها خلال الفترة القادمة من خلال تحسين أقصى درجات السلامة وحماية مكتسبات المشغل الجوي عبر الاستمرار في تقديم افضل خدماتها وحماية حقوق المسافر الجوي بوصفة المستفيد من هذه الخدمات .

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