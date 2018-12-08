اجلاء سكان سهل نينوى بعد تعرض قراهم للسيول

2018/12/08 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجلت فرق الدفاع المدني فجر اليوم السبت، سكان قرى سهل نينوى بعد تعرض قراهم للسيول.

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