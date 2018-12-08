2018/12/08 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… انطلقت, اليوم السبت, أعمال الاجتماعِ السداسي الثاني لمكافحة الارهاب في العاصمة الايرانية طهران, فيما أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني أن سلوك الأميركيين تسببت بفوضى دولية.وذكرت وسائل إعلام إيرانية, إن “لاريجاني استقبل نظراءه من الصين وروسيا وباكستان وتركيا وافغانستان، وبحث معهم الأوضاع في المنطقة”.ونقلت الوسائل عن لاريجاني قوله, إن “سلوك الأميركيين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاريجاني : سلوك الأميركيين تسببت بفوضى دولية alansaar.

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