2018/12/08 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… جددت الأمم المتحدة مطالبتها الكيان الصهيوني بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل, فيما دعت إلى الكف عن فرض الجنسية الصهيونية على المواطنين السوريين في الجولان السوري.وذكرت وسائل إعلام, إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة وخلال اعتمادها القرار المعنون “الجولان السوري المحتل” بعد اعتماده من قبل لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار “اللجنة الرابعة”, جددت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة تُدين الكيان الصهيوني مجدداً بشان الجولان السوري المحتل alansaar.

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