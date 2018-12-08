الرافدين يقرر منح قروضاً بقيمة 75 مليون دينار للمواطنين والموظفين لشراء وحدات سكنية

2018/12/08 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]قرر مصرف الرافدين منح قروضا للمواطنين والموظفين تصل إلى 75 مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم انه" انطلاقا من سياسة المصرف الهادفة إلى دعم الموظفين والمواطنين ولغرض المساهمة في التخفيف من أزمة السكن والتشجيع على تسويق الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية تقرر منح القروض حسب الرقعة الجغرافية لغرض شراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية المنفذة حديثا في كافة محافظات العراق على ان تكون نسبة إنجاز الوحدة تؤهلها لتقديم سندها للرهن ضمانا للقرض وباسم المقترض حصرا ".واوضح البيان انه " بإمكان المواطن الراغب بشراء وحدة سكنية من المجمعات السكنية التي تم إنجازها وتأهيلها من قبل شركات عدة في بغداد والمحافظات ان يقوم بتزويد المصرف بسند الشقة السكنية حتى يتم منحه قرض 75 مليون دينار".

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