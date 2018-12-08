نائب يطالب الخارجية بفتح تحقيق حول قيام مسؤول كويتي بإعدام 50 عراقيا قبل 23 عاما

2018/12/08 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]طالب النائب عن محافظة البصرة عدي عواد وزارة الخارجية العراقية بفتح تحقيق حول ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن مقطع فديو بثته احدى القنوات الكويتية الفضائية التي تظهر حديث احد المنتسبين في الداخلية الكويتية وهو يتكلم عن قيام مسؤول كبير في وزارة الداخلية الكويتية بإعدام 50 مواطن عراقي قبل 23 عاما .وقال عواد في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم انه على وزارة الخارجية العراقية فتح تحقيق بخصوص ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي لفيديو نشرته احدى وسائل الاعلام الكويتية يظهر فيها منتسب في الداخلية يعترف بقيام مسؤول كبير في وزارة الداخلية الكويتية بإعدام 50 مواطن عراقي قبل 23 عام" .واشار الى انه " على الحكومة الكويتية والجهات المختصة إيضاح حقيقة ما تم التطرق له من قبل احد المنتسبين في وزارة داخلية الكويت" .وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فديو يظهر فيها شرطي كويتي يعترف انه قبل 23 سنة قام احد المسؤولين الكبار في احد المخافر التابعة للداخليه الكويتية باعدام 50 مواطن يعتقد بحسب ما تداولته صفحات التواصل انهم عراقيون كانوا مقيمين في الكويت ، حيث تم اخذهم من الشارع وهم ابرياء ودفنهم في مقبرة جماعية تم اكتشافها فيما ما بعد من قبل وزارة الداخلية .

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