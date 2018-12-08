في السودان.. قتلى وجرحى بانهيار منجم للذهب

2018/12/08 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية، السبت، أن 3 من عمال المناجم قتلوا، و10 لا يزالون محاصرين تحت الأرض إثر انهار منجم للذهب شمالي البلاد.وأضافت الشركة أن الحادث وقع في قبقبة، وهي منطقة رئيسية لتعدين الذهب في ولاية نهر النيل، حيث تقوم شركات مرخصة وأفراد بالتنقيب عن الذهب.وأضافت في بيان […]

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