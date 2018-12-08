وزارة النقل تعلن انجاز الكاسر الشرقي لميناء الفاو الكبير في البصرة

2018/12/08 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي، اليوم السبت، إنجاز الكاسر الشرقي لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة بصورة كاملة.وقال لعيبي في بيان للوزارة تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إنه “تم انجار كاسر الأمواج الشرقي البالغ طوله ٨ كم و٢٠٠ متر من قبل شركة اركوريدون اليونانية لميناء الفاو الكبير في البصرة وبشكل […]

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