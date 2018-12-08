ملعب جديد يبصر النور قريباً في كربلاء

2018/12/08 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداقترب ملعب عين تمر 2000 متفرج في محافظة كربلاء المقدسة، من مراحل الانجاز بعد وصوله إلى نسب انجاز بلغت 98 %.وأضاف علوان، أن "نسب الانجاز وصلت إلى ٩٨ بالمائة ويحتوي على مضمار لألعاب القوى وتم إكساء أرضيته بالنجيل الصناعي عالي المواصفة ومجهز بشاشة فيدوية حديثة مع الكاميرات وأبراج إنارة للساحة الرئيسية ومرآب للسيارات".

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