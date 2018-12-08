2018/12/08 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو..مالاتصدقه عن الافراط في استخدام "الموبايل"

مصدر الفيديو: uNtwfCtj548

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