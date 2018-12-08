الوطني الكردستاني تدعو الى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والاستفادة من طاقاتهم

2018/12/08 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:دعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم السبت ،الى دعم هذه الشريحة تشريعيا وحكوميا والاستفادة من طاقاتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والرياضي.

وقالت الكتلة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "في اليوم الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة لا يسعنا الا ان نعلن تضامننا ودعمنا لهذه الشريحة التي تواجه الحياة في ظروف قاسية"، داعية مجلس النواب لتشريع القوانين والجهات الحكومية في الى ان "تمنحهم الحقوق القانونية والدستورية والمالية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العيش بصورة كريمة واستثمار طاقاتهم وإمكانياتهم الكبيرة".ولفتت الى ان "الإعاقة بامكانها ان تجعل صاحبها اكثر اصرارا واندفاعا في النجاح والتميز والتنافس لتحقيق الإنجازات في مختلف قطاعات الحياة "واشارت الى ان "ذو الاحتياجات الخاصة في العراق قدموا إنجازات رائعة ومميزة وخصوصا في تحقيق الإنجازات الرياضية العالمية ورفعت اسم وعلم العراق عاليا في المحافل الدولية ".وتعهدت الكتلة بـ"العمل مع بقية الكتل السياسية على دعم هذه الشريحة بكل ما يمكن في مجال التشريع والرقابة والتضامن ".وشددت على ان "ذو الاحتياجات الخاصة اليوم لا يقل طاقة وإمكانية عن منافسة الآخرين في خدمة بلدهم وأنفسهم وعوائلهم وقد يتفوقون بشكل واضح في مجالات متعددة".

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