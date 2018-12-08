صحف القاهرة: هزيمة أمريكا وإسرائيل على أسوار الأمم المتحدة

2018/12/08 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الصحف المصرية، الصادرة اليوم السبت، العديد من الأخبار والتقارير الإخبارية والموضوعات المهمة أبرزها: هزيمة أمريكا وإسرائيل على أسوار الأمم المتحدة، وانطلاق منتدى أفريقيا 2018، والبرلمان والحكومة يواجهان فساد منظومة التراخيص، وإعفاء سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية من القيمة المضافة، ووزير الآثار يحيل واقعة فيديو الأهرامات للنائب العام، والأزهر يبني جسور الثقة مع أفريقيا، والبرلمان العربي ينتخب الرئيس ونوابه، الشرطة الفرنسية تعلن إضرابا مفتوحا، ومفاوضات اليمن تتواصل فى السويد.

هزيمة أمريكا وإسرائيل على أسوار الأمم المتحدة

نجحت الدبلوماسية العربية والفلسطينية فى إفشال مشروع القرار الأمريكى الخاص بإدانة حركتى حماس والجهاد الإسلامى داخل الأمم المتحدة، وفشل المشروع الأمريكى فى الحصول على أغبية ثلثى أعضاء الجمعية العامة وصوت لصالح المشروع 87 عضوا، وعارضه 57 فيما امتنع 33 عن التصويت..



كان السفير الكويتى، نيابة عن المجموعة العربية، دعا الدول الأعضاء إلى التصويت ضد مشروع القرار الأمريكى.

انطلاق منتدى أفريقيا 2018

تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق اليوم السبت، وعلى مدار يومين في مدينة شرم الشيخ، فعاليات منتدى «إفريقيا2018» في نسخته الثالثة تحت عنوان «القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية»، وذلك بمشاركة عددًا من زعماء الدول الإفريقية، وأهم المستثمرين في القارة وعددًا من دوائر المال والأعمال الدوليين، لإجراء حوار إقليمي ودولي حول تحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية بالقارة الإفريقية والبنية الأساسية، ودفع حركة التنمية والتجارة البينية.

البرلمان والحكومة يواجهان فساد منظومة التراخيص

البرلمان والحكومة يواجهان البيروقراطية وفساد منظومة التراخيص بقانون المحال التجارية الجديد..



80% من «الدكاكين» غير مرخص، والمشروع يمنحها مهلة عام للتقنين، والرسوم تبدأ من ألف حتى 100 ألف جنيه بحسب النشاط، ولقانون يحدد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الأخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها، وحظر تقديم النارجيلة (الشيشة) بدون ترخيص وسداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، ويلزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، ويحظر فى المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابهان ويحظر فى المحال لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام.

إعفاء سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية من القيمة المضافة

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، اعتماد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية خضوع سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر) بالنسبة للسلع، أو الخدمات التي تصدرها السوق المحلية لمشروعات المنطقة «الواردة للمنطقة من داخل البلاد»، ومعاملتها معاملة السلع المُصدرة..وقال إن ذلك يسهم في تخفيض تكاليف التصنيع، وتعظيم المكون المحلي ليكون بديلًا عن الاستيراد من الخارج.

وزير الآثار يحيل واقعة فيديو الأهرامات للنائب العام

أثار نشر مصور دانماركى، فيديو له مع صديقته وهما يتسلقان الهرم الأكبر «خوفو» بالجيزة، للوصول إلى قمّته، وتصوير مشاهد وصور إباحية، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعى.



وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الوزارة تفحص الفيديو حالياً للتأكد من مدى صحته، مُلمّحاً إلى أنه «ربما يكون فوتوشوب مرة أخرى» مثلما حدث مع صورة علم السعودية المفبركة التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى قبل أيام، مؤكدا إحالة واقعة الفيديو للنائب العام.

الأزهر يبني جسور الثقة مع إفريقيا

قرر الأزهر الشريف توسيع ومضاعفة الدور التنويري في القارة الأفريقية، بتشكيل لجنة مختصة بالشئون الأفريقية بالأزهر، لدعم الاستقرار الاجتماعى والسلام فى أفريقيا، وستولى اللجنة اهتماما خاصا بالبرامج والخطط والأنشطة، التى من شأنها تدعيم أبناء دول وشعوب القارة الأفريقية، من خلال بحث زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب الدارسين فى الأزهر، وأعداد المبعوثين من المدرسين فى دول أفريقيا، وتكثيف البرامج التدريبية لتأهيل الأئمة والوعاظ بها، بالتوازى مع القوافل الدعوية التى يرسلها الأزهر لمواجهة الأفكار المتطرفة التى تبثها الجماعات المتشددة ونشر الفكر الوسطي.

البرلمان العربي ينتخب الرئيس ونوابه

تنطلق اليوم السبت جلسة البرلمان العربي الخاصة لإجراء الانتخابات على منصب رئيس البرلمان العربي ونواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وذلك لمدة عامين وفقاً للنظام الأساسي للبرلمان العربي، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وتُجرى الانتخابات في البرلمان العربي عن طريق الاقتراع السري المباشر لأعضاء البرلمان العربي الحاضرين جلسة الانتخاب، برئاسة أكبر أعضاء البرلمان العربي سناً

الشرطة الفرنسية تعلن إضرابا مفتوحا

أعلنت نقابة الشرطة الفرنسية «Vigi»، إضرابا مفتوحا يبدأ اليوم السبت تزامنا مع الإضراب الذي أعلنت عنه ما يسمى حركة «السترات الصفراء»، التي تنفذ احتجاجات منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، وصرح نقيب الشرطة ألكساندر لانجولا، بأن أفراد الشرطة لن ينضموا إلى الاحتجاجات التي تنظمها «السترات الصفراء» لكنهم يريدون تقديم الدعم لهم.

مفاوضات اليمن تتواصل فى السويد

تواصلت مباحثات السلام حول اليمن فى السويد لليوم الثانى برعاية الأمم المتحدة، وكشفت مصادر مقربة من الاجتماعات عن وجود خلاف بين الأطراف اليمنية حول تحديد أجندة المشاورات، فى حين قال مسئولان يمنيان إن الحكومة اقترحت إعادة فتح مطار صنعاء بشرط تفتيش الطائرات فى مطار عدن أو سيئون..



واعتبرت مصادر فى الوفد الحكومى، أن استخدام أسلوب الترضيات فى المشاورات من شأنه «عدم التوصل إلى سلام حقيقى وجاد»، وبالتالى فشل المشاورات.



وقد أجرى مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لقاءات منفصلة أمس مع وفدى المباحثات اليمنية.

محاكمة متأخرة!

وفي مقالات الرأي بصحيفة الأهرام، كتب د.



وحيد عبد المجيد، تحت نفس العنوان: تثير الحملة المتصاعدة ضد الرحالة المشهور كريستوفر كولومبوس، الذى كان أول من اكتشف المناطق التى توجد فيها الأمريكتان الآن، سؤالاً متكرراً فى مثل هذه الحالات، وهو: هل يجوز تقييم التاريخ بمعايير عصرنا وإغفال أنه تاريخ؟ تقوم هذه الحملة على اتهام كولومبوس بارتكاب مذابح تصل إلى إبادة جماعية ضد السكان الأصليين فيما أطلق عليه وقتها العالم الجديد.



الاتهام ليس جديداً، لكنه يأتى هذه المرة فى إطار حملة منظمة تحت شعار كشف القصة الحقيقية المؤلة للمذابح التى ارتكبها.



وتشمل هذه الحملة إزالة تماثيله كما حدث قبل أيام فى حديقة جراند بارك فى لوس إنجلوس، والدعوة إلى إلغاء الاحتفال الذى يُقام فى أكتوبر من كل عام بيوم كولومبوس، واعتباره يوماً للسكان الأصليين.ويتصدى لهذه الحملة من يرون أن الجرائم التى ارتكبت لدى اكتشاف العالم الجديد قبل أكثر من خمسة قرون لا تُلغى حقيقة أن دور كولومبوس كان محورياً فى التطور الذى أخذ العالم إلى العصر الحديث.

وأضاف: يوجد اتجاهان، أحدهما يرى فى كولومبوس رمزاً للإجرام، والثانى يعتبره أحد رموز التقدم والنهضة.



والأرجح أن لدى كل من الاتجاهين جزءاً من الحقيقة، وليس هذا موقفاً توفيقياً، لأن القضية معقدة ويتعذر اختزالها فى أبيض وأسود.



فلا شك أن كولومبوس ارتكب مجازر بشعة عندما كان يجوب المناطق التى اكتشفها، وأن هذه المجازر تستوجب إدانة قاطعة.



غير أن ذلك العصر حفل بجرائم من النوع نفسه قبل أن تظهر النزعة الإنسانية فى عالمنا.



وصحيح أيضاً أن الإدانة واجبة لجرائم كولومبوس بدون إنكار إسهامه فى نقل العالم إلى مرحلة جديدة.

ونشرت الصحيفة «كاريكاتير» عن موجة البرد القارس التي تضرب البلاد

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