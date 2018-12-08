مطالبات بفتح تحقيق حول اعدام الكويت لـ”50″ عراقيا

2018/12/08 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

طالب النائبان عن محافظة البصرة زهرة البجاري وعدي عواد، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية بفتح تحقيق بشأن ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول اعدام الكويت 50 عراقيا قبل 23 عاما.

وقالت البجاري في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، انه “في الوقت الذي تطالب فيه دولة الكويت بمستحقاتها المالية المترتبة على اثر دخول القوات العراقية لها في زمن النظام المقبور ، عليها ان تدفع ثمن قتل النفوس البريئة وحرمة دماء الأبرياء في ارضها”.

واضافت : “كما ان الذي نرتبط به مع الجارة الكويت وتربطنا بها علاقات تاريخية طيبة لا يعكس تصرفاتها بعض الأفراد يجب ان توضح موقفها عن اخفاء مقتل ٥٠ مقيما عراقيا بذريعة انهم عراقيون وتزامن وجودهم مع دخول القوات العراقية وهذا لا يعد مبررا للقتل والتنكيل”.

من جهته طالب النائب عدي عواد وزارة الخارجية العراقية بفتح تحقيق بخصوص ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي لفديو نشرته احدى وسائل الاعلام الكويتية يظهر فيها منتسب في الداخلية يعترف بقيام مسؤول كبير في وزارة الداخلية الكويتية بإعدام “٥٠” مواطنا عراقيا قبل “٢٣” عام ، مشيراً الى انه “على الحكومة الكويتية والجهات المختصة إيضاح حقيقة ما تم التطرق له من قبل احد المنتسبين في وزارة داخلية الكويت” .

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطعا فديويا يظهر فيها شرطي كويتي يعترف انه قبل “23” سنة قام احد المسؤولين الكبار في احد المخافر التابعة للداخليه الكويتيه باعدام “50” مواطن يعتقد بحسب ما تداولته صفحات التواصل انهم عراقيون كانو مقيمين في الكويت حيث تم اخذهم من الشارع وهم ابرياء ودفنهم في مقبرة جماعية تم اكتشافها فيما ما بعد من قبل وزارة الداخلية .

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