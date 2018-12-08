انفجار صاعق قنبلة يسفر عن اصابة راعي اغنام في البصرة

2018/12/08 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الزبير غرب البصرة، بإصابة راعي اغنام بجروح اثر انفجار صاعق رمانة في إحدى المزارع على طريق 15 ضمن واقع الزبير.

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