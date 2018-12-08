اعتقال اربعة اشخاص بتهمة

2018/12/08 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية اربعة اشخاص بتهمة / الدكة العشائرية / في قضاء المحاويل شمال الحلة ،.

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