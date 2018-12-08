2018/12/08 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/… بعد أقل من 24 ساعة على إفشال القرار الأمريكي الداعي لإدانة أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس, تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة ثمانية قرارات لصالح فلسطين.وذكرت وسائل إعلام, إن “القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة لصالح فلسطين، جاءت تحت العناوين التالية: الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد يوم على إفشال قرار أمريكي لإدانة حماس : الأمم المتحدة تتبنى 8 قرارات لصالح فلسطين alansaar.

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