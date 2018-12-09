الحشد الشعبي..صانع النصر وحاميه

2018/12/09 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في العاشر من كانون الأول 2017 استيقظ العراقيون وقد اسدل الستار على اسوأ حقبة في تاريخهم وهي “الاحتلال الداعشي” للعديد من المدن والقرى والقصبات العراقية بعد ثلاثة اعوام من ملحمة قتالية بطولية صنفت انها الاهم بعد الحرب العالمية الثانية، سطر فيها ابطال القوات الأمنية والحشد الشعبي.

ثلاثة اعوام كانت في مقاييس الدول والحكومة والاجهزة الاستخبارية العالمية بأنها 30 عاما، لكن تضحيات العراقيين ووقفتهم وقفة رجل واحد اختصرت والمسافات والمقاييس، واثمرت عن نصر متوج بالدماء ومكلل بالصبر.

في مثل هذه الساعات اذيع بيان النصر، النصر الناجز على عصابات “داعش” الإجرامية التي خلت منها ارض العراق باستثناء بعض الجحور والمخابئ المظلمة التي تليق بهذه العصابة وعناصرها وقياداتها الإجرامية التي ذقت ذل الهزيمة والخسران، وتلقت درسا عراقياً بليغا لم تجرؤ على تكراره إطلاقا.

وإذ يحتفل العراق ومعه العالم فانه لا يمكن التغاضي او تجاهل دور الحشد الشعبي الذي كان هو بصمة الانتصار وعنوانه.



الحشد الذي هب شيبا وشبابا منذ الساعات الأولى بل قبل الساعات الأولى للفتوى المباركة للمرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني للدفاع عن ارض العراق ومقدساته وحماية الأرض والعرض ليكون خير من انيط به هذا التكليف والواجب المقدس.

ولقد سجل الحشد الشعبي في هذا اليوم انجازا نوعيا كبيرا عندما أعلن عن تأمين الحدود العراقية السورية ومسكها بالكامل ليقطع آخر طريق وأمل أمام عصابات الشر “داعش” للعودة الى ارض العراق، ومايزال يرابط اليوم على تلك الحدود ليصنف كأفضل حارس لها ومتصد لكل المخططات الإرهابية التي تحاول جاهدة لاحداث ثغرة على الحدود.

وبعد انتهاء النصر لم تنته مهمة الحشد الشعبي عند هذا الحد بل شرع في صفحة اخرى وهي الأصعب والتي تتمثل في الحفاظ على النصر المنجز، حيث وضع الحشد الشعبي خطة أمنية استخبارية تضمنت القيام بعمليات تفتيش وتطهير في مختلف القرى والمناطق والعمل على ارجاع الالاف من النازحين الى مناطق سكناهم.

ومايزال الحشد الشعبي يقوم بأدوار كبيرة تعدت الدور العسكري والأمني الى الدور الخدمي والمدني، تلك المهام والادوار التي يسجل الحشد الشعبي فيها نجاحات متميزة جعلت الجميع يقر بأن أمن العراق ووحدته بحاجة الى الحشد الشعبي، وان من يطالب بحله او دمجه تحت ذرائع وحجج مختلفة فأنها مطالب قد وأدها الواقع.

في يوم النصر يؤكد الحشد الشعبي بأنه لن يبخل على العراق ارضا وشعبا ونظاما سياسياً منتخبا بأي شيء، وانه سيبقى الى جانب اخوانه في بقية صنوف القوات الأمنية وتشكيلاتها العين الساهرة واليد الضاربة لمن يريد شرا بالعراق واهله.

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