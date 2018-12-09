2018/12/09 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد النائب عن دولة القانون عبد الهادي موحان ،الاحد، بأن فالح الفياض يشغل حاليا منصب اعلى من منصب وزارة الداخلية مؤكدا على ان الاخير مرشح هادي العامري .وقال موحان في تصريح صحفي لبرنامج المناورة الذي تبثه قناة اسيا ،تابعته /SNG/،ان ” فالح الفياض يشغل منصب اعلى من منصب وزارة الداخلية وهو مرشح هادي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن القانون: الفياض ليس مرشح ايران لتولي وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن القانون: الفياض ليس مرشح ايران لتولي وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).