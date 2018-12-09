الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية قرب مطار دمشق

2018/12/09 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد بهاء ملحم، مراسل الغد من مدينة ريمبو السويدية، بأن مباحثات السلام بين الحكومة اليمنية الشرعية ومتمردي الحوثي، لا تزال متواصلة، حيث شهد اليوم الرابع للمشاورات التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث مناقشة العديد من الملفات وكذلك بحث آليات تنفيذ ملف «تبادل الأسرى والمعتقلين» بين طرفي النزاع في اليمن.

وأضاف مراسلنا خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد» مع الإعلامي محمد شمس الدين، لجنة الأسرى والمعتقلين التابعة للحكومة اليمنية الشرعية عقدت وللمرة الأولى لقاء مباشرا مع نظيرتها من ميليشيا الحوثي، لبحث إجراءات الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، كما عقد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن اجتماعاً مع الوفد الحكومي لبحث سير المشاورات والقضايا الخاصة بإجراءات بناء الثقة.

ونقل مراسلنا من مدينة ريميو السويدية عن مصادر قوله إلى أن الأيام المقبلة، ربما تشهد تنفيذ لتادل عدد من الأسرى والمعتقلين كبادرة حسن نية للمضي قدما في تنفيذ المشاورات ومباحثات السلام.

وافتتح مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث، الجولة الجديدة المقرر أن تستمر حتى 13 ديسمبر/ كانون الأول بالإعلان عن اتفاق لإطلاق سراح آلاف السجناء.



والتقى الطرفان في قلعة خارج ستوكهولم يوم الأحد لبحث تنفيذ الاتفاق.

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