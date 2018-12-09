مراسلنا: إصابة إسرائيليين اثنين في إطلاق نار قرب مستوطنة عوفر

2018/12/09 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت جلسات القمة الخليجية الـ39 المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، عددًا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم العمل عليه من إنجازات في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية، وشددت على مواجهة التطرف والتصدي للإرهاب.وأكد البيان الختامي للقمة الخليجية تولى الإمارات العربية المتحدة، رئاسة الدورة الأربعين لمجلس التعاون الخليجي.

كما أكد قادة دول الخليج، على وحدة الهدف والمصير، مع الالتزام بالبرامج الزمنية لتحقيق التكامل وعمل المجلس على مكافحة الإرهاب، وكذلك الاستمرارعلى تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة.

وعقد مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عقب البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها الـ39، وأكد الجبير حرص المجلس على دعم التسوية السلمية للمشكلات في لبنان وسوريا واليمن.وطالب الجبير قطر بالعدول عن سياساتها السلبية للعودة كعضو فعال بمجلس التعاون الخليجي، وشدد على حرص المجلس على ألا تؤثر أزمة قطر سلبا على أعمال المجلس.

من جانبه قال الزياني إن القادة أكدوا على أهمية وحدة الصف بين دول مجلس التعاون الخليجي، وضرورة استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.

وأكد البيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي والعمل مع القيادة العسكرية المشتركة بين دول مجلس التعاون، والتصدي للإرهاب والفكر المتطرف والإلتزام بسيادة القانون وإرساء العدل.

وشدد على دعم قادة مجلس التعاون الخليجي للقضية الفلسطينية ووحدة الصف الفلسطيني، وحرصهم على مد يد العون للأشقاء في اليمن وكافة الدول العربية، بما يحقق لتلك الدول الأمن والاستقرار، والرخاء الاقتصادي.

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