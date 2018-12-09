هازارد يعترف:

2018/12/09 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم البلجيكي إيدين هازارد بأن مانشستر سيتي لا زال أفضل فريق في إنجلترا، وذلك على الرغم من خسارته المباراة الأخيرة أمام تشيلسي.



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وكان تشيلسي قد استضاف مانشستر سيتي على ملعبه ستامفورد بريدج، لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يتغلب عليه بهدفين للا شيء ملحقًا به الهزيمة الأولى هذا الموسم.

وقال هازارد في حديث لموقع تشيلسي الرسمي بعد المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة ضد أفضل فريق في إنجلترا، كان من المهم أن نحقق الفوز عليهم لنثبت قوتنا، ولكنهم لا زالوا الفريق الأفضل حتى الآن"

وأضاف: "الفوز كان مهمًا خاصة بعد الخسارة في وسط الأسبوع أمام وولفر هامبتون بهدفين مقابل هدف، كان من المهم أن نستعيد نغمة الانتصارات في المباريات الكبرى سريعًا"

وتابع: " "كانت مباراة صعبة خاصة في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني استطعنا السيطرة على المباراة وسجلنا هدفين.



في النهاية أعتقد أننا نستحق الفوز ونحتاج إلى الاستمرار"

يذكر أن إيدين هازارد كان قد لعب مباراة كبيرة أمام مانشستر سيتي، على الرغم من عدم نجاحه في تسجيل أية هدف، إلا أنه كان أحد أهم مفاتيح الفوز

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