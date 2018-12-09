المزيد من المطارات: محافظ واسط يعلن طرح مطار الكوت للاستثمار

2018/12/09 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-ناس كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، الاحد، عن المباشرة في الاجراءات الادارية والفنية لاعلان مشروع مطار الكوت الدولي للإستثمار.ونشر المياحي على حسابه الشخصي في فيسبوك، اليوم (9 كانون الاول 2018)، “باشرنا بالاجراءات الادارية والفنية لاعلان مشروع مطارالكوت الدولي للإستثمار، اثر لقائنا علي خليل ابراهيم مدير عام سلطة الطيران المدني”.واضاف المياحي، “حصلنا على […]

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