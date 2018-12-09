2018/12/09 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اشتبكت عناصر من لواء ١١٠ وعناصر من تنظيم “داعش” في ناحية السعدية شمال شرقي ديالى, اضافة الى القبض على وقال مصدر امني اليوم (9 كانون الاول 2018) ان “لواء 110 اشتبك مع عناصر من داعش, على جهة تل سليمة ومنطقة محمد حيدر في ناحية السعدية شمال شرقي ديالى”, مضيفا ان “عناصر داعش […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توتر على الجبهة الشرقية: اشتباكات في “السعدية” وضبط متسللين في كركوك) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توتر على الجبهة الشرقية: اشتباكات في “السعدية” وضبط متسللين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).