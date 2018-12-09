وزيرة المساعدات الانسانية في بولندا تصل الى أربيل

2018/12/09 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلوصلت وزيرة المساعدات الانسانية، بياتا كيمبا، مساء اليوم الأحد، الى مدينة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، وكان في استقبالها مسؤول العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان، فلاح مصطفى، في مطار أربيل الدولي.وقال ممثل حكومة إقليم كوردستان في بولندا، زياد رؤوف، في مؤتمر صحفي نقلته شبكة رووداو الإعلامية، ان" هدف زيارة وزيرة المساعدات الانسانية، بياتا كيمبا، هو زيارة مخيمات المهجرين والنازحين وعقد الاجتماعات مع المسؤولين بإقليم كوردستان".وأضاف، "تحاول الوزيرة البولندية التعرف عن كثب على الاوضاع التي يعاني منها المهجر والنازح في المخيمات الموجودة بإقليم كوردستان، وخصوصاً المسيحيون منهم والإزيديين، بالإضافة الى النازحين من سوريا، لتمويل مشاريع المساعدات الموجودة في الإقليم".مبيناً، "أن سياسة الحكومة البولندية ترفض استقبال اللاجئين في بولندا، إلا انها تقدم المساعدات للاجئين في الدول الاخرى".

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