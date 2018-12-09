عاجل| الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف قرب مطار دمشق الدولي

2018/12/09 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف قرب مطار دمشق الدولي

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