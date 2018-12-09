البرلمان ينفي دفاع الحلبوسي عن تقاعد النواب أمام المحكمة الاتحادية

2018/12/09 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​نفى مجلس النواب، اليوم الأحد، دفاع، رئيسه محمد الحلبوسي عن تقاعد النواب أمام المحكمة الاتحادية.

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