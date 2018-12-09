مطالب بالتحرك دوليًا لمحاكمة الميليشيات والفاسدين في العراق

2018/12/09 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مراقبون أن الوسائل السلمية والقانونية هي الطريقة الوحيدة لهزيمة الميليشيات والفساد في العراق؛ واللجوء إلى القانون الدولي سيعجِّل بمحاكمة جميع الفاسدين والقتلة

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