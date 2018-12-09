الاقتصاد العراقي.. غياب الخطط الاستراتيجية

2018/12/09 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبراء: في العراق لا يمكن تحقيق أي تقدم دون تحديد المشكلات الاقتصادية والعمل على معالجتها قبل أي شيء، فالاقتصاد العراقي معطل بالكامل بسبب غياب الخطط الاستراتيجية

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