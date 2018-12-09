الشهر المقبل … 1500 قافلة ايرانية ستزور العراق

2018/12/09 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن المدير العام لقسم شؤون العتبات المقدسة في منظمة الحج والزيارة الإيرانية مرتضى أقائي، أن 1500 قافلة إيرانية ستزور الأماكن المقدسة في العراق خلال الشهر المقبل.وقال أقائي أن “تسجيل أسماء الراغبين بزيارة العتبات المقدسة بدأ منذ يوم أمس السبت”، موضحا أن “القوافل الإيرانية سيتم إيفادها جوا وبرا اعتبارا من يوم 22 كانون […]

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