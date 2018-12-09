نائب عن سائرون : الفياض لاتنطبق عليه شروط الترشيح

2018/12/09 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد النائب عن كتلة سائرون رائد فهمي ،الاحد، بأننا ليس لدينا اي مشكلة شخصية مع فالح الفياض ولكننا ضد تهديد أعضاء مجلس النواب ومع اتباع الاسس الديمقراطية في العمل البرلماني.وقال فهمي لبرنامج المناورة الذي تبثه قناة اسيا ،تابعته /SNG/،اننا ” ليي لدينا اي مشكلة شخصية مع فالح الفياض ولكنا ضد تهديد أعضاء مجلس النواب ...

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