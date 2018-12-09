2018/12/09 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورفع مونشنغلادباخ رصيده الى 29 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر، ومتقدما على بايرن ميونيخ بفارق نقطتين.وبات مونشنغلادباخ الفريق الوحيد الذي فاز في جميع مبارياته على أرضه حتى الان هذا الموسم.وكان مدرب مونشنغلادباخ ديتر هاكينغ حذر لاعبيه من ان مهمة اختراق شتوتغارت الذي فاز في مباراتين من أصل آخر ثلاثة ستكون صعبة وبحاجة الى برودة اعصاب.وبالفعل واجه مهاجمو مونشنغلادباخ صعوبة كبيرة في الوصول الى مرمى شتوتغارت واضاع له الفرنسي الحسن بليا والغيني ابراهيما تراوري وتوبياس شتروبل العديد من الفرص الصريحة في الشوط الأول الذي شهد تألق حارس الضيوف رون روبرت تسيلر في الذود عن مرماه.وفي الشوط الثاني أجرى مدرب اصحاب الأرض تبديلين في الدقيقة 61، فدفع بالبرازيلي رافايل وفلوريان نوهاوس فسجلا الهدفين الأولين في الدقيقتين 69 و77، قبل ان يضيف الفرنسي بنجامين بافار هدفا خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 84.وفي المباراة الثانية، بدأ هانوفر المباراة بقوة ونجح في التسجيل بواسطة هندريك فيدانت (12).وفي مطلع الشوط الثاني اضطر حكم المباراة روبرت هارتمان الى إيقافها لقرابة ست دقائق بسبب الدخان الكثيف الذي غطى أجزاء كبيرة من الملعب بسبب مقذوفات نارية من قبل انصار هانوفر.وبعد التوقف كان اصحاب الأرض الطرف الأفضل وضغطوا من أجل تعديل النتيجة لكنهم انتظروا حتى الدقيقة ما قبل الأخيرة ليحصلوا على ركلة جزاء ترجمها دانيال بروزنسكي الى هدف التعادل.وسجل ماينتس هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بواسطة النيجيري أنطوني أوجا، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل بعد اللجوء الى تقنية الفيديو. وبعدها بثلاث دقائق طرد الحكم لاعب هانوفر أوليفر سورغ بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية.يذكر ان هانوفر لم يفز في اخر 20 مباراة خاضها خارج ملعبه في الدوري المحلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مونشنغلادباخ يستعيد المركز الثاني) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مونشنغلادباخ يستعيد المركز الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).