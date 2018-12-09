وزير الخارجية يصف جولته الى الدول العربية والاقليمية بـ

2018/12/09 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم اليوم الاحد ، ان جولته مع رئيس الجمهورية كانت فاعلة ومثمرة واوضحت رؤية العراق السياسية والامنية والاقتصادية.

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