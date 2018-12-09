2018/12/09 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

معلم مادة الرياضيات، يضرب طالب في احدى المدارس الأبتدائية في منطقة

الكمالية، بعصا من الخشب على رأسه، ويتسبب بنزيف حاد في دماغه، ثم الى

وفاته في الحال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربة معلم لتلميذ تودي بحياته) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضربة معلم لتلميذ تودي بحياته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).