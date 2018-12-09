خلف عبد الصمد : هناك توجه في البرلمان قاد لجمع تواقيع النواب من اجل تجميد عمل مجالس المحافظات

2018/12/09 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس كتلة دولة القانون النيابية ان هناك تحركا في مجلس النواب

تمثل بجمع تواقيع عدد من اعضاء مجلس النواب من اجل تجميد عمل مجالس

المحافظات د.



خلف عبد الصمد اكد انه و بمقتضى التواقيع فان البرلمان سيكون هو

الجهة الرقابية على الدوائر و المؤسسات التنفيذية كافة في كل انحاء

العراق لحين اجراء انتخابات مجالس المحافظات .و في ذات الوقت دعا د.



خلف عبد الصمد المفوضية العليا للانتخابات الى

اعداد خطة طوارئ و تحشيد كل الطاقات من اجل تحديد موعد قريب لانتخابات

مجالس المحافظات بالتعاون مع الحكومة التي لابد ان توفر المستلزمات

التي تتطلبها المفوضية من دعم مالي و لوجستي و امني . المكتب الاعلامي للدكتور خلف عبد الصمد خلف رئيس كتلة دولة القانون النيابية 9 كانون الاول 2018

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