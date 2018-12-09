آبل تطلق جهازا جديدا لمراقبة النوم!

2018/12/09 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أطلقت شركة آبل جهازا جديدا لمراقبة النوم يحمل اسم "بيددت 3.5" {Beddit 3.5 sleep monitr}، حيث يستطيع مستخدموه مراقبة نشاطاتهم المختلفة أثناء النوم، مثل معدل ضربات القلب والتنفس والشخير، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في السرير ومدة النوم التي قضوها.

ويضم الجهاز مستشعر ضغط صغيرا يقيس ويراقب وقت النوم الكلي للمستخدم، وقد حصل الجهاز على موافقة لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية.ويضع المستخدم الجهاز -الذي يبلغ سمكه مليمترين- تحت الملاءة، ويسجل جميع تلك النشاطات عبر تطبيقه المثبت على ساعة آبل أو آيفون.ويمكن للمستخدم الوصول إلى تلك البيانات عند الاستيقاظ من النوم بكل سهولة من خلال مراجعة التطبيق الذي يحتاج نسخة "أي أو إس 12" أو أحد الإصدارات الأحدث.ويعد "بيددت 3.5" أول جهاز لمراقبة النوم تطلقه آبل بعد استحواذها على الشركة الفنلندية المصنعة للجهاز في مايو/أيار 2017 التي أطلقت سابقا جهازين لمراقبة النوم.ويمكن شراء الجهاز عبر موقع آبل الآن مقابل 150 دولارا.انتهى

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