الدفاعات السورية تتصدى لاهداف جوية قرب مطار دمشق

2018/12/09 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} ذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لاهداف جوية في محيط مطار دمشق الدولي.

وأضافت في خبر عاجل لها اليوم، أن "دوي انفجارات قوية هز مناطق في ضواحي العاصمة دمشق".فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الدوي ناجم عن صواريخ أطلقتها الدفاعات الجوية مستهدفة أجساماً خلال سقوطها على المنطقة القريبة من مطار دمشق الدولي وضواحي العاصمة دمشق،وسبق لدمشق أن أعلنت في 29 تشرين الثاني الماضي عن إحباط الدفاعات الجوية السورية هجوما صاروخيا على منطقة الكسوة في ريف دمشق نفذته طائرات إسرائيلية، وذلك بعد توقف إسرائيلي كامل لعدة أشهر عن الغارات بعد تسليم موسكو منظومات "إس-300" لدمشق.انتهى

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