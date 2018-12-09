2018/12/09 | 23:18
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تقرير ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البطاقة التموينية ..احتياجات فرد ومعاناة مجتمع ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
البطاقة التموينية ..احتياجات فرد ومعاناة مجتمع
تقارير الغدير
البطاقة التموينية ..احتياجات فرد ومعاناة مجتمع
الأحد 9 ديسمبر 2018 - 22:50
البطاقة التموينية ..احتياجات فرد ومعاناة مجتمع .
تقرير ..
احمد الحسناوي
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البطاقة التموينية ..احتياجات فرد ومعاناة مجتمع ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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