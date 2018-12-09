الإعلام السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف قرب مطار دمشق الدولي

2018/12/09 | 23:19

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بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت، مساء الأحد 9 كانون ...





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