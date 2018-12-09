واشنطن تفتتح مقراً جديداً لها في العراق

2018/12/09 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادكشف مسؤول محلي في الانبار، ان القوات الأميركية افتتحت مقراً جديداً لها في الأنبار، مبينا ان ذلك يتيح لتلك القوات السيطرة على الصحراء الغربية بين محافظتي الأنبار ونينوى".ونقلت صحيفة الاتحاد عن عضو مجلس الانبار فرحان محمد الدليمي قوله ان "قوات أميركية تمركزت بصورة مفاجئة شمال نهر الفرات قرب ناحية الرمانة بقضاء القائم باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا"، مبينا ان "الموقع الجديد للقوات الأميركية يجعلها بحكم المسيطر على الصحراء الرابطة بين محافظتي الأنبار ونينوى".

وأضاف أن "الشريط الحدودي مع سوريا باتجاه المناطق الصحراوية المشتركة بين محافظتي الأنبار ونينوى، سجلت فيه عمليات تسلل كثيرة لعناصر داعش نجم عنها تعرض بعض القطعات العسكرية لعمليات إرهابية خاصة قوافل المجازين من القوات الأمنية".

وأوضح أن "إنشاء الموقع الجديد للقوات الأمريكية يمنع حركة المدنيين باتجاه هذه المناطق إثر قيام تلك القوات بإنشاء تحصينات احترازية لحماية الموقع الجديد".

وكانت السلطات العراقية قد نشرت منذ أشهر قوات عسكرية وأمنية وحرس حدود وقوات الحشد الشعبي والعشائري العراقية في الصحراء الغربية قرب الحدود العراقية السورية لمنع تسلل عناصر "داعش" بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

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