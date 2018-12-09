العيداني: فتح رئاسة مجلس محافظة البصرة باب الترشيح لمنصب المحافظ مخالفة قانونية

2018/12/09 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد محافظ البصرة أسعد العيداني أن فتح رئاسة مجلس المحافظة باب الترشيح لمنصب المحافظ مخالفة قانونية .

ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمحافظ قوله إن رئيس مجلس المحافظة وكالة وليد حميد كيطان ارتكب مخالفة قانونية عندما فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ في حين ان العيداني لم يؤد اليمين الدستورية كنائب ، مبيناً أن الاجراء تم اتخاذه دون علم غالبية أعضاء مجلس المحافظة.

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