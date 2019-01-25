حازم تحسين بك ينفي خبر وفاة امير الإزيديين في إقليم كوردستان والعالم

2019/01/25 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلنفى حازم تحسين بك، نجل امير الإزيديين في إقليم كوردستان والعالم مير تحسين بك، اليوم الجمعة، الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول وفاة والده، مؤكداً في تصريح له لرووداو، بأن والده لا يزال على قيد الحياة، إلا ان حالته الصحية غير مستقرة وهو تحت الإشراف الطبي.يذكر ان مير تحسين بك، يتلقى العلاج الطبي في إحدى المستشفيات في المانيا، وقال نجله بأن "الاخبار التي تتحدث عن وفاة امير الإزيديين غير صحيحة".

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