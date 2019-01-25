2019/01/25 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الداخلية : اعتقال 6 متهمين بالمتاجرة بالآثار في محافظتي بغداد وديالى

25/01/2019 14:35:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت وزارة الداخلية ، الجمعة ، عن اعتقال 6 متهمين بالمتاجرة بالآثار في محافظتي بغداد وديالى .

وذكر بيان للناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان" مفارز مديرية استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة القت القبض على متهمين اثنين يتاجران في الاثار شرقي العاصمة بغداد وبالجرم المشهود حيث ضبط بحوزتهما مجموعة من القطع الاثرية ".

واضاف " وكما القت مفارز المديرية اعلاه العاملة في ديالى على عصابة أخرى مكونة من ٤ متهمين تتاجر بالآثار بعد استدراج المتهمين من محافظة واسط الى محافظة ديالى ، حيث القى القبض عليهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مجموعة من القطع الاثرية".

وبين معن انه " تم ضبط القطع الاثرية بموجب محضر ضبط اصولي وإحالة المتهمين للقضاء لاكمال أوراقهم التحقيقية".

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