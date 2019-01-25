2019/01/25 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أردوغان: نرفض كل الانقلابات في العالم بما فيها محاولة فنزويلا

يتبع************************

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أردوغان: نرفض كل الانقلابات في العالم بما فيها محاولة فنزويلا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أردوغان: نرفض كل الانقلابات في العالم بما فيها محاولة فنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).