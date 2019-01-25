العثور على رفات أول مستكشف يقود رحلة بحرية حول أستراليا

2019/01/25 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الشرطة الاسترالية، اليوم الخميس، الاتهام إلى رجل عمره 49 عاما لإرساله 38 طردا يحتوي على مواد خطرة إلى سفارات وقنصليات في أنحاء البلاد.

ووصلت الطرود لأكثر من 12 بعثة أجنبية، أمس الأربعاء، منها البعثتان الأمريكية والبريطانية في ملبورن.

وقالت الشرطة الاتحادية الاسترالية في بيان إن الرجل الذي يدعى سافاس أفان اتهم بإرسال مواد خطرة عبر خدمة للبريد، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن عشر سنوات.

وذكرت الشرطة أن الطرود تحتوي على مادة الاسبستوس التي كانت تستخدم سابقا بكثرة في البناء ويمكن أن تسبب السرطان.

واعترضت الشرطة 29 طردا وتسعى لاعتراض الباقي.



ولم تذكر المزيد من التفاصيل بشأن كيفية تعبئة الاسبستوس أو الدافع وراء ذلك.

وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أمس الأربعاء أن الطرود تحتوي فيما يبدو على أكياس بلاستيكية مملوءة بالأسمنت والاسبستوس.

وذكرت صحيفة (ذا إدج) أن رجل إطفاء شوهد أمام قنصلية كوريا الجنوبية وهو يحمل كيسا بلاستيكيا مكتوب عليه “اسبستوس”.

ومن بين الدول الأخرى التي أفادت وسائل إعلام بوصول الطرود لبعثاتها في ملبورن الدنمارك ومصر واليونان والهند وإيطاليا واليابان وباكستان وإسبانيا وسويسرا وتايلاند.



ولم يتسن لرويترز التحقق من تلك التقارير.

وسيمثل أفان، الذي ذكرت الشرطة في البداية أن عمره 48 عاما، أمام المحكمة في مارس/ آذار.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية إنها بعثت رسالة بالبريد الإلكتروني لجميع البعثات الدبلوماسية في كانبيرا هذا الأسبوع بعدما استقبلت ثلاثة مقار في العاصمة وسيدني طرودا مثيرة للريبة.

وبعثت لاحقا برسائل مماثلة للبعثات في أنحاء أستراليا.

وقال متحدث باسم الوزارة “المذكرة نصحت البعثات بالتعامل مع البريد وفقا لبروتوكولات وتوجيهات حكوماتها”.

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