عاجل.. تلفزيون.. وفاة امير الايزيديين تحسين بك

2019/01/25 | 15:08

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شفق نيوز/ توفي اليوم الجمعة في احدى مستشفيات المانيا تحسين سعيد علي بك أمير الإيزيديّين في العراق والعالم، بحسب مااوردته محطة كوردستان 24.والأمير تحسين بك، ولد في 15 اب- أغسطس 1933، في باعدرى التابعة لقضاء الشيخان، الموصل.



تم تنصيبه أميرا للايزديين، بترشيح من جدته ميان خاتون، بعد مرور 15 يوما على وفاة والده الأمير سعيد علي بك وذلك في صيف 1944، وبقي بمنصبه منذ لذلك الحين.

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