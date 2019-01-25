الملكة إليزابيث تدعو البريطانيين إلى تجاوز التوترات

2019/01/25 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن- دعت الملكة إليزابيث الثانية البريطانيين إلى إيجاد “أرضية للحوار” في ما بينهم، في تدخل ينظر إليه على أنه إشارة مباشرة إلى

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