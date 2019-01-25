رسالة رئيس لجنة الشهداء والضحايا إلى الجاليات العراقية المتصدية للتحركات البعثية

2019/01/25 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بسم الله

الرحمن الرحيمايها العراقيون الشرفاء الذين تقطنون دولا مختلفة من العالم ، يا من

وقفتم وقفة شجاعة تنم عن وطنيتكم العالية بوجه التحركات البعثية

الاخيرة التي اراد منها هؤلاء المهزومون الخائبون لملمة ما تبقى من

شتاتهم باقامة ندوات او مؤتمرات او تجمعات او التهويل الاعلامي

لنشاطاتهم التي يستذكرون بها اجرام حزبهم اللعين بحق الشعب العراقي

المظلوم .انكم ايها الوطنيون مدعوون للاستمرار بهذا النهج في تأسيس تجمعات

مناهضة للبعث و التحرك على السفارات العراقية و المنظمات الدولية و

حكومات الدول من اجل ايضاح جرائم البعث و خطورة تحركاتهم المشبوهة بعد

ان اذاق حزبهم المقبور العراقيين سوء العذاب و اجرى نهري دجلة و

الفرات سيولا من دماء الابرياء و استخدم ابشع سبل التعذيب بحق السجناء

السياسيين و ملأ افاق الارض بالمهجرين بعد ان جردهم من ممتلكاتهم و

حرمهم من ابسط الحقوق كما انكم مدعوون ايها المخلصون الى فضح البعثيين

المتواجدين في السفارات و شن حملات اعلامية من اجل ازاحتهم عن مواقعهم

و استبدالهم بالمضحين و المضطهدين .انني و زملائي في لجنة الشهداء و عدد كبير من اعضاء مجلس النواب

العراقي بدأنا بتأسيس جبهة مناهضة البعث من اجل انصاف الضحايا و

محاسبة الجلادين و تنظيف مؤسسات الدولة من بقاياهم و تطبيق كل فقرات

قوانين العدالة الانتقالية .ايها العراقيون الاصلاءانتم جزء اساسي من تركيبة المجتمع العراقي بل انتم سفراء القضية

العراقية الى العالم و في هذا الاطار نؤكد ان سبل التواصل بيننا مشرعة

و نعبر عن مساندتنا الكاملة لكل الجهود التي تبذلونها من اجل مناهضة

البعث المجرم و اعلاء ذكر الشهداء و المعذبين و المهجرين و المضطهدين

.وفقكم الله و بارك مساعيكم . د.خلف عبد الصمد خلف رئيس لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين النيابية ٢٥/كانون الثاني/٢٠١٩

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